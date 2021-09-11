Дэниел Рэдклифф назвал любимый фильм о Гарри Поттере

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса". Режиссер – Дэвид Йейтс. Производство – Warner Bros. Pictures и Heyday Films
Актер Дэниэл Рэдклифф выбрал любимый фильм франшизы о волшебнике Гарри Поттере. Об этом он рассказал в интервью изданию Wired.
Актер остановился на пятой части киносаги – "Гарри Поттер и Орден Феникса". При этом он признал, что большинство людей не называет эту кинокартину одной из своих любимых.
По словам артиста, пятая часть является его любимой из-за возможности побольше поработать с Гэри Олдменом, исполнившим роль Сириуса Блэка – крестного отца Гарри Поттера. Рэдклифф заявил, что на момент съемок был достаточно взрослым и смог должным образом оценить этот опыт.
Премьера фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса" состоялась 28 июля 2007 года. Кинолента собрала в мировом прокате почти 1 миллиард долларов, став одной из самых прибыльных во франшизе.
Ранее руководитель американской компании WarnerMedia Джейсон Килар намекнул, что в кинофраншизе о юном волшебнике Гарри Поттере может появиться еще один фильм. Он отмечал, что в историях Джоан Роулинг есть много веселья и потенциала.
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