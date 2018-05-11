Юлия Самойлова поблагодарила болельщиков "Евровидения" за поддержку

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Юлия Самойлова, представлявшая Россию на "Евровидении", поблагодарила всех, кто ее поддерживал и болел за нее. Отдельную благодарность она выразила своей команде.

Певица назвала свое участие в конкурсе незабываемым опытом. "Эти две недели были незабываемыми, мы стали большой семьей... Это незабываемый опыт для меня, я буду долго хранить это в моем сердце", – цитирует ТАСС исполнительницу.

В финале конкурса 12 мая в Лиссабоне выступят представители Эстонии, Австрии, Кипра, Израиля, Литвы, Чехии, Албании, Болгарии, Финляндии, Сербии, Ирландии, Молдавии, Венгрии, Швеции, Украины, Австралии, Норвегии, Словении, Дании и Нидерландов. Автоматически путевку в финал получили Португалия, Испания, Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Самойлова, исполнившая песню I Won't Break, в финал не прошла.

Телеведущая, музыкальный продюсер и член национального жюри "Евровидения-2018" Яна Рудковская отметила, что Самойловой было сложно соревноваться с конкурентами, поскольку она находилась с ними в неравных условиях, однако вины самой певицы в этом нет. Рудковская добавила, что Самойлова постаралась и спела намного лучше, чем на генеральном прогоне. Ведущая призвала не искать виноватых. "Это просто стечение обстоятельств. Все, что могла, Юлия сделала. У меня к ней глубокое уважение. И сейчас нельзя ни в чем обвинять девочку", – передает слова Рудковской RT.

Это была вторая попытка певицы стать участницей соревнования. В прошлом году украинские власти закрыли ей въезд в Киев, где проходил конкурс, из-за чего она не смогла принять в нем участие.