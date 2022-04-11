В первом выпуске "The City х ВГИК" покажут фильм Андрея Кончаловского

Фото: Москва 24

11 апреля на телеканале Москва 24 выйдет новая программа для киноманов "The City х ВГИК". Эфир начнется после полуночи.

Откроет цикл передач фильм Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь" (1961 год). После показа ведущий программы Дмитрий А Быков обсудит с киноведом Андреем Апостоловым тему: "Первые опыты великих: как будущий большой стиль проявляется в малых формах".

Цель новой передачи – открыть широкому зрителю молодые российские имена и показать кино, которое практически невозможно где-то еще посмотреть.