Ректор Щукинского института назвал троечниками отменяющих русскую культуру на Западе

Фото: Москва 24//Лидия Широнина

Русскую культуру на Западе отменяют троечники, заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.



"Они люди не высокообразованные, не высококультурные, потому что высококультурным в голову бы не пришло что-либо отменить", – сказал он.

Князев объяснил, что в России понимают, что театр зародился в 5-м веке до нашей эры в период Античности на территории Древней Греции и Рима. По его словам, до революции 1917 года российская элита посещала Рим, чтобы ощутить развитие всемирной культуры.

"Поэтому и российская культура на сегодняшний день – часть всемирной. Как они ее пытаются отменить?" – вопрошает он.



До этого балерина Илзе Лиепа заявила, что западные страны заставляют страдать собственных граждан, когда власти отменяют русскую культуру. По ее словам, жители тех стран жили этим долгие годы.

Режиссер Константин Богомолов не считает проблемой России запрет русской культуры. Он объяснил, что это проблема тех государств, которые отменяют ее. Он задался вопросом, готовы ли западные страны потерять пласт мировой культуры, которой является российская культура.

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