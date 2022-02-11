Москва онлайн покажет творческую встречу с писателем Александром Цыпкиным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

14 февраля зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть творческую встречу с писателем Александром Цыпкиным, которая пройдет в рамках презентации его книги "Полузащитник Родины" в "Московском доме книги" на Новом Арбате.

Александр Цыпкин является автором бестселлеров "Женщины непреклонного возраста", "Дом до свиданий", "Девочка, которая всегда смеялась последней" и "Идеальный Че".

В ходе встречи он расскажет о своем творчестве и работе над новой книгой, ответит на вопросы поклонников и поделится планами на будущее.

Смотрите прямую трансляцию 14 февраля в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.