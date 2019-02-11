Бред Питт снова начал открыто общаться с бывшей женой

Актер Брэд Питт пришел на празднование 50-летия бывшей супруги Дженнифер Энистон. Шумная вечеринка прошла 9 февраля в ресторане при отеле Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе. Об этой новости из мира Голливуда сообщают "Дни.ру".
Таким образом, Питт перестал скрывать, что поддерживает общение с бывшей женой. В СМИ сообщалось, что Энистон пригласила Питта на свой праздник, и актер решил принять это приглашение.
Ранее Энистон объявила, что разводится с Джастином Теру, и многие в актерской среде решили, что Энистон и Питт снова сойдутся. Отмечается, что это первый за 15 лет случай, когда актеров заметили вместе на публике.
Также на звездную вечеринку собрались многие деятели искусства, в том числе Роберт Дауни-младший, Орландо Блум, Кэти Перри, Барбра Стрейзанд, Дайан Китон и другие.
Питт и Энистон прожили в браке пять лет. В 2005 году они развелись – Брэд тогда бросил Дженнифер ради Анджелины Джоли, с которой в то время работал над фильмом "Мистер и миссис Смит".
В конце января стало известно, что Дженнифер Энистон впервые станет матерью. Она собирается удочерить ребенка из Мексики. Актриса уже начала оформлять бумаги. Будущая дочь Энистон потеряла родителей, сейчас девочке чуть больше года.
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