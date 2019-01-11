Netflix приобрел права на российский сериал "Лучше, чем люди"

Фото: кадр из сериала "Лучше, чем люди", режиссер Андрей Джунковский
Ведущий американский онлайн-кинотеатр Netflix выкупил права на показ российского сериала "Лучше, чем люди". Компания переведет многосерийный фильм на 25 языков, рассказала ТАСС гендиректор онлайн-видеосервиса Start Юлия Миндубаева.
По ее словам, киносериал "Лучше, чем люди" выйдет под брендом Netflix Original и будет дублирован на 25 языков. В онлайн-кинотеатре он будет доступен везде, кроме России и Китая, добавила Миндубаева.
Сумма сделки не разглашается. По данным СМИ, речь идет примерно об 1 миллионе долларов, что стало рекордом для российских сериалов.
Как пояснила Миндубаева, российские пользователи онлайн-видеосервиса Start уже сейчас могут посмотреть первые девять серий проекта. Всего выйдет 16 эпизодов. "Это уникальная ситуация, когда сериал Netflix Original российские зрители могут посмотреть раньше мировой премьеры на Netflix", − отметила она.
По ее словам, сделку с Netflix можно считать показателем высокого качества проекта. "Это также подтверждение наличия у сервиса значительного потенциала роста как в России, так и за рубежом", − заверила Миндубаева.
В многосерийном фильме "Лучше, чем люди" рассказывается о будущем, в котором роботы-андроиды помогают людям воспитывать детей, работают охранниками и персональными водителями. Главная героиня сериала − супербот Ариса − стремится узнать, что значит быть человеком.
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