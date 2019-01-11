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08:02

Первый международный зрительский фестиваль пройдет в Москве

культура фестивали

08:02

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Первый международный зрительский фестиваль "Искусство кино х Москино", посвященный мировому авторскому кинематографу, пройдет в Москве в конце января. В рамках фестиваля горожане смогут посмотреть более 20 авторских кинолент российских и зарубежных режиссеров. Об этом рассказала генеральный директор сети "Москино" Светлана Максимченко.

"Задача фестиваля – познакомить московского зрителя с новинками и выдающимися работами представителей мирового авторского кинематографа. Это ленты российских, европейских, американских и азиатских режиссеров", – сказала она.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, показы разделены на три тематические программы, каждая из которых состоит из семи картин и предлагает определенный взгляд на современное кино. Организаторы фестиваля также подготовили для зрителей фильм-сюрприз.

Среди фильмов, который можно будет увидеть в рамках фестиваля: "Айка" Сергея Дворцевого, "Лабиринты прошлого" Асгара Фархади, а также "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээды и "Война Анны" Алексея Федорченко. Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Показы будут проходить в кинотеатре "Космос" с 24 по 31 января.

культура фестивали

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