Москвичи создадут видеокнигу по роману Тургенева "Отцы и дети"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Жители столицы создадут видеокнигу по роману классика русской литературы Ивана Тургенева "Отцы и дети".

Показать свою интерпретацию одного из эпизодов книги смогут команды из двух человек. Один из них представит поколение отцов, а другой – детей. Принять участие могут как родственники, так и не связанные семейными узами горожане. Ограничений по возрасту нет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Желающие смогут выбрать фрагмент романа, который затем зачитают вместе, а процесс снимут на видео. Текст появится на сайте акции "Отцы и дети читают роман “Отцы и дети” с 15 января. Как и где будет происходить действие – решать участникам.

Видеозаписи нужно будет разместить на видеохостинге в открытом доступе и указать ссылку на сайте акции. Победителей определят с помощью голосования, а затем приглосят на профессиональные съемки видеокниги. Ее планируют выпустить 9 ноября, в день 200-летия со дня рождения писателя.

В прошлом году похожая акция прошла ко дню памяти поэта Александра Сергеевича Пушкина. "Евгения Онегина" прочитали сотни человек со всей страны и даже из-за границы. Длительность версии составила пять часов. Видео с любимыми строчками из "Онегина" в интернет выкладывали музыканты, политики, врачи, космонавты, писатели, телеведущие и актеры.