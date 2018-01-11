Москвичи создадут видеокнигу по роману Тургенева "Отцы и дети"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Жители столицы создадут видеокнигу по роману классика русской литературы Ивана Тургенева "Отцы и дети".
Показать свою интерпретацию одного из эпизодов книги смогут команды из двух человек. Один из них представит поколение отцов, а другой – детей. Принять участие могут как родственники, так и не связанные семейными узами горожане. Ограничений по возрасту нет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Желающие смогут выбрать фрагмент романа, который затем зачитают вместе, а процесс снимут на видео. Текст появится на сайте акции "Отцы и дети читают роман “Отцы и дети” с 15 января. Как и где будет происходить действие – решать участникам.
Видеозаписи нужно будет разместить на видеохостинге в открытом доступе и указать ссылку на сайте акции. Победителей определят с помощью голосования, а затем приглосят на профессиональные съемки видеокниги. Ее планируют выпустить 9 ноября, в день 200-летия со дня рождения писателя.
В прошлом году похожая акция прошла ко дню памяти поэта Александра Сергеевича Пушкина. "Евгения Онегина" прочитали сотни человек со всей страны и даже из-за границы. Длительность версии составила пять часов. Видео с любимыми строчками из "Онегина" в интернет выкладывали музыканты, политики, врачи, космонавты, писатели, телеведущие и актеры.
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