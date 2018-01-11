Фильм про допинг в России претендует на премию Гильдии режиссеров США

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Гильдия режиссеров США опубликовала список номинантов своей премии. Среди претендентов оказался Брайан Фогель, снявший "Икар" про допинг в России. Картина представлена в документальной категории.

В номинацию "Драматический сериал" попали режиссеры таких шоу, как "Игра престолов", "Очень странные дела", "Рассказ служанки". Претендентов в кинокатегориях представят позже, сообщает "Газета.ру".

Церемония вручения премии пройдет 3 февраля.

Ранее фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева номинировали на премию Британской академии кино и телевизионных искусств. Картина попала в категорию "Фильм не на английском языке".

Фильм Брайана Фогеля "Икар" выпустила в прокат американская телекомпания Netflix. Главным героем ленты стал бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.