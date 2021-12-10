Государственный Кремлевский Дворец отметит 60-летие концертом звезд эстрады

Фото: пресс-служба Государственного Кремлевского Дворца

В Москве 15 декабря состоится грандиозный концерт в честь 60-летия Государственного Кремлевского Дворца. В нем примут участие ведущие артисты российского шоу-бизнеса.

В программе концерта выступления в разных музыкальных жанрах и направлениях. На сцену выйдут такие артисты, как Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Игорь Крутой, Николай Басков, Валерия, Наташа Королева, Дима Билан, Пелагея и многие другие. Проведут концерт легендарные дикторы Анна Шатилова, Ангелина Вовк, Евгений Кочергин, Татьяна Веденеева, Владимир Березин, Яна Чурикова и Валдис Пельш.

Начало концерта в 19:00.