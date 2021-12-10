Москва онлайн: Владимир Машков расскажет о системе Станиславского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 декабря в Доме-музее Станиславского состоится творческая встреча с актером театра и кино, народным артистом России Владимиром Машковым. Зрители Москвы онлайн смогут увидеть прямую трансляцию.

Как и чему учить будущих актеров, в чем секреты подлинно живого театра? Об этом и многом другом расскажет Владимир Машков в ходе встречи.

Владимир Машков – художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и художественный руководитель Театральной школы Олега Табакова. Зрителям артист хорошо известен благодаря ролям в фильмах "Движение вверх", "Экипаж", "Пепел","Статский советник" и не только.

Мероприятие пройдет в рамках V фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры".

Встречу можно посетить лично, для этого потребуется пройти регистрацию на официальном сайте.

Смотрите трансляцию 11 декабря в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.