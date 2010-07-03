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09:22

Новая работа Бэнкси появилась в британском Бирмингеме к Рождеству

культура за рубежом

Новая работа Бэнкси появилась в британском Бирмингеме к Рождеству

Новая работа Бэнкси появилась в британском Бирмингеме к Рождеству. Художник пририсовал к уличной скамейке волшебных оленей, будто уносящих ее в небо – как сани Санты.

Кстати, на ролике, который опубликовал сам Бэнкси в Instagram, Санта Клауса сыграл бездомный. А пока художник снимал видео, местные жители угостили Санту горячим напитком и принесли ему две плитки шоколада и зажигалку. "Боже, благослови Бирмингем", – подписал Бэнкси ролик.

Осенью 2019 года британский стрит-арт художник Бэнкси открыл магазин и запустил собственный одноименный бренд.

Его шоурум "Валовый внутренний продукт" выполняет только рекламную функцию. Двери магазина так и не откроются, а представленные товары можно будет купить только онлайн.

Бэнкси – самый известный и самый неуловимый уличный художник в мире. До сих пор его личность так и не раскрыта.

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