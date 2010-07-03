Луна представит в Москве новый альбом

Фото: предоставлено организаторами

18 октября столица погрузится в полный "Транс" – в Adrenaline Stadium пройдет новое шоу Луны. И танцевать будут все!

Этот большой концерт объединит в себе презентацию нового альбома, выход которого состоится в сентябре, а также лучшие композиции из предыдущих четырех альбомов. Двухчасовой лайв будет наполнен новым звучанием и визуальным представлением.

Это будет магический, электрический вечер. Вечер, который вы никогда не забудете.

Билеты доступны по ссылке.