"Союзмультфильм" разместил на YouTube пятую серию "Простоквашино"

Киностудия "Союзмультфильм" разместила в YouTube пятую серию нового "Простоквашино". Серия получила название "Шарик хочет телефон".
По сюжету пес Шарик озабочен, что на его блог почти никто не подписан и решает "запостить" кота Матроскина, чтобы привлечь новых фолловеров. Правда, Матроскин становиться звездой интернета не желает.
Первая серия появилась в Сети 3 апреля. Она посвящена Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в классических сериях. Его сын Антон Табаков озвучил Матроскина в новом сезоне.
Серия набрала более 14 миллионов просмотров за первые сутки. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий мультфильма.
Ранее директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев сообщил, что около 40 классических картин киностудии планируют показать в столичных кинотеатрах под открытым небом.
По его словам, в городских кинотеатрах покажут так называемую "Золотую коллекцию" "Союзмультфильма". Будет продемонстрировано 38 кинокартин, среди которых "Малыш и Карлсон", "Ежик в тумане", "Винни-Пух", "Чебурашка и Крокодил Гена" и другие.
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