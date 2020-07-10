Фотовыставка "Моя Планета. Место силы" стартует онлайн

Телеканал "Моя Планета" и издательский дом "Комсомольская правда" приглашают посетить фотовыставку "Моя Планета. Место силы". Российские фотографы и путешественники предлагают гостям выставки отправиться по местам страны, которые вдохновляют на открытия и дают энергию для новых свершений.
Телеканал "Моя планета" запустил фотоконкурс еще в апреле. Принять участие в нем могли люди самых разных возрастов, профессий и географии, а съемочными аппаратами выступили как модели профессиональных камер с чуткой оптикой, так и всем привычные смартфоны. Партнером выставки стал издательский дом "Комсомольская правда".
Проект стартует онлайн, однако дальше пройдет в трех городах России. Первой точкой станет Калининград, где 10 июля лучшие фотографии будут вывешены в музее "Фридландские ворота". 15 июля снимки украсят станцию метро Нижнего Новгорода "Московская", а 20 июля кадры окажутся в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова в Санкт-Петербурге.
Авторов лучших фотографий определят в конце лета. В период с 8 июля по 8 августа на официальной странице выставки пройдет народное голосование, где тысячи единомышленников могут отдать свой голос за понравившиеся работы.
Гости фотовыставки также смогут поучаствовать в конкурсе: для этого нужно поделиться понравившимся снимком на своей странице в социальной сети и оставить отзыв об экспозиции с хештегом #мояпланетакп. Авторы 3-х лучших комментариев получат подарки от "Моей планеты" и "Комсомольской правды".
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