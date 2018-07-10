"Стрелка" объявила программу летнего кинофестиваля

Фото: кадр из фильма "Сердце мира". Реж. Наталия Мещанинова

Кинофестиваль Strelka Film Festival by Okko пройдет в Институте "Стрелка" с 19 по 29 июля. В серии из одиннадцати российских и московских премьер, собранных кинокритиком Стасом Тыркиным, представлены фильмы-победители и участники Каннского кинофестиваля, Берлинале, Санденса и "Кинотавра".

Фильмом открытия фестиваля станет обладатель гран-при "Кинотавра" и приза за лучшую мужскую роль – "Сердце мира" Наталии Мещаниновой. Картину представят режиссер, исполнители главных ролей Степан Девонин и Екатерина Васильева, оператор Евгений Цветков и продюсер Сергей Сельянов.

20 июля состоится премьера фильма "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээда – победителя Каннского кинофестиваля. А 22 июля пройдет показ короткометражки Кирилла Серебренникова "Поцелуй креветки", которую представят исполнители главных ролей и участники съемочной группы. В этот же день покажут фильм о португальском футболисте "Диамантино" (картина получила Гран-при Недели критики" Каннского кинофестиваля).

Также в программе – "Холодная война" Павла Павликовского (приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру), "Подбросы" Ивана Твердовского (призы "Кинотавра" за лучшие женскую роль и операторскую работу, специальный приз жюри фестиваля в Карловых Варах), "Дикий" Камиля Видаль-Наке (приз "Восходящая звезда" "Недели критики" Каннского кинофестиваля), "Счастливый Лазарь" Аличе Рорвахера (приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий).

Кроме того, Тимур Бекмамбетов представит свой новый фильм "Профайл" (удостоенный приза зрительских симпатий Берлинале) и картину "Поиск" Аниша Чаганти.

28 июля состоится премьера документальной саги "Бергман" к 100-летию великого классика.

Завершится фестиваль "Кислотой" Александра Горчилина, получившего приз "Кинотавра" за лучший дебют. Фильм представят режиссер, исполнители главных ролей Филипп Авдеев и Александр Кузнецов, продюсер Сабина Еремеева.

"Предмет многих фильмов фестиваля – "маленькая жизнь" людей, которая может разворачиваться на провинциальной российской звероферме, как в пронзительном "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, или в утлой токийской квартирке, как в "Магазинных воришках" Хирокадзу Корээды, неожиданном победителе Канн-2018, или в отрезанной от цивилизации средневековой итальянской деревушке, как в одном из лучших каннских фильмов "Счастливый Лазарь", – рассказал куратор Strelka Film Festival Стас Тыркин.

Впервые кинофестиваль представит образовательную программу: режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, программный директор "Кинотавра" Ситора Алиева, продюсер фестивалей "Движение" и "Кинотавр" Полина Зуева и другие российские эксперты обсудят, что происходит в мировом кино и как развивается индустрия.

Когда: 19 – 29 июля



Где: Институт "Стрелка"



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