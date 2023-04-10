Москва 24: юбилей Национального филармонического оркестра России в Доме музыки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

11 апреля в Светлановском зале Дома музыки состоится праздничный концерт, посвященный 20-летию Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.

Первый концерт коллектива прошел 27 сентября 2003 года. Его выступление открыло и первый сезон Московского международного дома музыки. С того дня Дом музыки и Национальный филармонический оркестр России связывает общая творческая судьба. Оркестр является резидентом Дома музыки и участником значимых международных проектов.

В юбилейный вечер оркестр исполнит сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского и Александра Скрябина.

Сольную партию в Концерте № 21 для фортепиано с оркестром Моцарта исполнит лауреат международных конкурсов, стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова японская пианистка Шио Окуи.

Смотрите прямую трансляцию 11 апреля в 19:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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