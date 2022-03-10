Концерт группы "Калинов мост" состоится на площадке "Известия Холл"

Фото: Валентин Монастырский
Группа "Калинов мост" сыграет большой концерт с программой "Золото песен. Лучшее за 35 лет" в клубе "Известия Холл". Мероприятие начнется 26 марта в 20:00.
Коллектив работает в самых разных жанрах: блюз, баллады, рок-боевики, хард-рок, психоделический рок, казачьи песни и даже "евразийские частушки". В этот раз лидер группы Дмитрий Ревякин собирается вспомнить редкие песни, а также сыграть неизменные хиты.
Для зрителей непременно прозвучит визитная карточка музыканта Александра Башлачева – "Время колокольчиков". Исполнение этой песни Дмитрий Ревякин умело распределяет по ролям со зрителями. "Калинов мост" в ходе концерта также обязательно сыграет свои золотые хиты: "Родная", "Назад в подвалы", "Сберегла", "Уходили из дома" и другие.
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