Актер из "Гостьи из будущего" оценил сообщение о ремейке фильма

Фото: кадр из фильма "Гостья из будущего", 1984, реж. Павел Арсенов
Юрий Григорьев, сыгравший профессора Селезнева в картине "Гостья из будущего", в разговоре с Москвой 24 оценил сообщение о готовящемся ремейке фильма.
Он отметил, что в целом негативно относится к пересмотру классики, особенно если речь идет о произведениях "уровня Чехова или Островского". В то же время он подчеркнул, что в конечном счете качество кинопродукта зависит от команды, которая возьмется за проект.
"Все зависит от таланта тех, кто берется за это дело. Иногда получается удачно, как в случае с картиной "Ирония судьбы. Продолжение". Фильм вышел вполне достойным. Но если вспомнить ремейк "Джентльмены, удачи!", то это было чудовищно и просто недостойно того исходного материала, к которому люди прикасались", – пояснил актер.
По его мнению, современные визуальные эффекты и компьютерная графика вряд ли испортят ремейк картины, если творческая команда отнесется с уважением к первоисточнику материала.
"Для того чтобы не испортить первооснову, суть произведения, нужен режиссер, который умеет работать с актерами, чтобы вся душевность, замечательные работы, которые были в фильме, сохранились или преобразовались во что-то другое, но подобное по уровню", – добавил актер.
По его словам, в актерском и режиссерском деле все зависит от таланта. Григорьев заметил, что от провалов и неудач никто не застрахован, "но если человек талантлив, то, как правило, это будет интересно".
Ранее продюсер Михаил Врубель рассказал о съемках ремейка кинокартины "Гостья из будущего". По его словам, ремейк фильма уже находится в производстве.
Оригинальный фильм "Гостья из будущего" Павла Арсенова вышел в свет в 1985 году.
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