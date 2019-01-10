Седьмой роман из серии "Дозоров" станет финальной книгой

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Писатель Сергей Лукьяненко в интервью "Известиям" рассказал, что собирается завершить цикл произведений о "дозорах". По его словам, работа над седьмой книгой из серии романов об Антоне Городецком уже началась. Написана одна глава финальной книги.

Более плотно работать над этой историей фантаст собирается весной. До этого времени Лукьяненко намерен завершить "космооперу", над которой трудится в настоящее время.

Писатель признался, что придумал неожиданный поворот в сюжете, который завершит историю. При этом речи, что Антон Городецкий умрет, не идет.

Автор серии романов о "дозорах" подчеркнул, что повествует о буднях спецслужб, работающих в условиях войны между темными и светлыми силами.

Первая книга "Ночной Дозор" вышла в 1998 году. В 2004 она была экранизирована режиссером Тимуром Бекмамбетовым, в 2006 году на экраны вышло продолжение фильма по одноименному роману "Дневной Дозор".

Последний роман серии "Шестой Дозор" был опубликован в 2014 году.