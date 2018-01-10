Европейские кукольные театры дадут представления на Тверской площади

Кукольные театры из Чехии и Венгрии в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" дадут представления на Тверской площади, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Чешский кукольный театр "Тоймашин" – один из старейших в Европе – привез в Москву спектакль "Снежная королева". Представления пройдут 10 и 11 января (в 17:00 и 18:00) в павильоне "Гостиная".
По окончании действа для юных зрителей проведут мастер-классы, где научат делать рождественский театр теней и мастерить куклу для домашних постановок.
10 января на этой же площадке венгерский театр марионеток известного мастера Бенце Шаркади представит спектакль "Игра в марионетки". Представления пройдут в 18:00, а также 11 и 12 января в 12:00, 14:00 и 16:00.
До 11 января на Тверской площади можно посмотреть постановки по сказкам Ганса Христиана Андерсена и принять участие в вечернем театрализованном шествии.
Кроме того, на Тверской площади установят кровать для прохождения теста "Принцесса на горошине". Попробовать себя в роли принцессы на горошине смогут все желающие.
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