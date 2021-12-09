Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Режиссер Николай Хомерики станет гостем программы "The City. Говорим". Эфир пройдет в ночь на пятницу, 10 декабря.

9 декабря в прокат вышел новый фильм Николая Хомерики "Море волнуется раз". Одну из ключевых ролей в нем исполнила дочь Сергея Бодрова – младшего. Еще до премьеры картина получила главный приз на "Кинотавре"‎.

В беседе с ведущей Ренатой Пиотровски кинорежиссер расскажет, как трансформировалась тема любви в современном кино и когда авторское кино подружится с мейнстримом.

Ранее гостем программы стала сексолог Ольга Савская.