Музеи Московского Кремля могут возобновить проведение выставок за рубежом с 2024 года

Фото: vk.com/kremlinmuseums

Музеи Московского Кремля (ММК) могут возобновить проведение выставок за рубежом в следующем году. Первое мероприятие проведут в Китае, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

"Проект "Русское застолье. От царского пира до правительственного приема" расскажет китайским зрителям о церемониальных приемах русских государей и продемонстрирует посольский стол – торжественные обеды, проходившие в Грановитой палате", – говорится в сообщении.

Выставка состоится в Национальном музее Китая в Пекине.

Всего планируется провести 10 проектов. Крупные мероприятия подготовят в регионах страны. Одним из них будет выставка "Золото. Власть и роскошь", которая состоится в Хабаровском крае. На ней гости увидят свыше 200 предметов из золота.

Также в цикл выставок войдет проект "Мир Фаберже", который посвятят творчеству ювелира и его современников.

"Важнейшим проектом 2024 года станет совместная с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником выставка "Русский феникс. Суздальская земля" к 1 000-летию города. Посетители увидят скандинавские и русские украшения, варяжское и романское оружие, произведения, создаваемые под влиянием двух империй", – подчеркнуло ведомство.

В ноябре проведут выставку "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи" в Кремле. Кроме того, организаторы подготавливают проекты "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века", "Во что играли наши предки" и "Четыре столетия русского чая".

Ранее стало известно, что акцию "Ночь искусств", которая проходила в Москве с 4 по 5 ноября, посетили более 370 тысяч человек. Она проводилась под девизом "Россия объединяет". Мероприятия проходили в театрах, музеях, концертных залах, парках, на московских улицах и даже в метро.

"Актуальный репортаж": более 370 тыс человек посетили акцию "Ночь искусств" в столице