Дирижер Денис Лонговой скончался в Екатеринбурге

Фото: vk.com/Денис Лонговой

Российский дирижер Денис Лонговой скончался на 37-м году жизни в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте Духового общества имени Валерия Халилова.

"С прискорбием сообщаем о смерти нашего коллеги, молодого и талантливого педагога, дирижера, руководителя Образцового детского духового оркестра "Созвездие" Детской музыкальной школы № 6 Екатеринбурга Дениса Владимировича Лонгового", – сказано в тексте.

Добавляется, что мужчина был высочайшим профессионалом нового поколения музыкантов и принимал участие в мероприятиях Ассоциации духовых оркестров с большой отдачей.

По информации екатеринбургского портала Е1.ru, тело дирижера обнаружили на лестнице в бизнес-центре. Предварительно, у него оторвался тромб.

Денис Лонговой окончил Свердловское музыкальное училище имени П. И. Чайковского и Гуманитарный университет. Затем пришел работать в Детскую музыкальную школу № 6. Там он создал духовой оркестр "Созвездие".

За прошедшие 17 лет его выпускниками стали 50 музыкантов. Лонговой организовывал такие конкурсы, как "Солнечные фанфары", "Юные таланты Екатеринбурга", "Мы – вместе!".