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Культура

17:43

Благоустройство Музея Рублева планируется завершить в течение пяти лет

культура город

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Благоустройство Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, расположенного на территории Спасо-Андроникова монастыря в Москве, планируется завершить в течение пяти лет.

Как отметил министр культуры России Владимир Мединский, будет полностью отреставрирован Спасский собор, где сохранились росписи Андрея Рублева. Кроме того, власти столицы передали музею усадьбу Хрящева-Шелапутиных на Андроньевской площади. В ней появится полноценное музейное пространство.

"Мы за 3–4 года превратим ее в популярнейшую часть музея. Будут синхронизированы действия с московскими властями по благоустройству прилегающей к музею территории", – цитирует министра ТАСС.

По словам директора музея Михаила Миндлина, в бывшей усадьбе будут размещаться общественные зоны, многофункциональный театрально-концертный зал, пространства для проведения периодических выставок, медиатека, музейный магазин и лекционные залы.

Ожидается, что после завершения всех работ посещаемость музея увеличится в несколько раз. Сейчас музей посещают около 100 тысяч человек ежегодно.

Ранее в Москве археологи обнаружили около 500 фрагментов печных изразцов XVIII века при раскопках вблизи Гоголевского бульвара. Изразцы расписаны в монохромной технике оксидом марганца по белой эмали.

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