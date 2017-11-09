Sony Pictures планирует вырезать из нового фильма сцены со Спейси

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Сцены с актером Кевином Спейси могут вырезать из фильма "Все деньги мира", заменив его на канадского актера Кристофера Пламмера. Такую возможность рассматривают кинокомпания Sony Pictures и режиссер картины Ридли Скотт.

Кадры, на которых присутствовал актер, попавший в центр скандала о сексуальных домогательствах, планируется переснять в ближайшие недели, сообщает издание Variety со ссылкой на свои источники. Многие сцены Спейси сыграл самостоятельно, но в некоторых придется заново сниматья и другим актерам.

Ранее стало известно, что кинокомпания собирается снять фильм с показа на кинофестивале AFI Fest в Калифорнии. Однако большую премьеру фильма в США по-прежнему планируется провести 22 декабря. В России фильм должны показать 22 февраля 2018 года. Помимо Спейси, главные роли сыграли Марк Уолберг и Мишель Уильямс.

Скандал вокруг Спейси начался после того, как звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп заявил, что актер пытался соблазнить его. На момент предполагаемого домогательства Рэппу было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит этот эпизод, однако принес свои извинения и заявил, что история придала ему храбрости, чтобы афишировать свои отношения с мужчинами.

После этого о домогательствах со стороны известного актера сообщил его мексиканский коллега Роберто Кавазос. Он добавил, что знает и других жертв Спейси.

Скандал может стоить звезде не только роли в новом фильме, но и участия в сериале "Карточный домик" компании Netflix. Там рассматривают возможность убрать персонажа Спейси из нового сезона шоу.

Изначально волна разоблачений различных деятелей Голливуда в сексуальных домогательствах началась с продюссера Харви Вайнштейна. С тех пор список обвиняемых в этом преступлении мужчин продолжает расти.

Кто еще из звезд оказался замешан в подобных скандалах, читайте в материале портала Москва 24.