09 октября 2018, 06:11Культура
Сыгравшего Халка актера уволили из-за спойлера
Фото: AP/Marco Ugarte
Голливудский актер Марк Руффало потерял роль в сериале "Мстители" после того, как на шоу комика Джимми Фэллона проговорился и озвучил название четвертой части франшизы.
Поддавшись на уговоры ведущего популярного американского ток-шоу "Сегодня вечером" Руффало случайно выдал коммерческую тайну. Новый фильм будет называться "Последний мститель", передает "Комсомольская правда".
Позже актер осознал свою ошибку и в Twitter попросил Фэллона вырезать момент из программы. Голос Руффало заглушили с помощью специального шума, однако зрители расслышали название серии.
После этого режиссеры фильма Энтони и Джо Руссо под обращением актера к ведущему в социальной сети написали, что он уволен.
Mark, you’re fired.— Russo Brothers (@Russo_Brothers) 6 октября 2018 г.
Актеры фильма "Стражи Галактики" ранее выступили в поддержку режиссера Джеймса Ганна, уволенного из-за серии "оскорбительных" сообщений в Twitter.
Читайте также