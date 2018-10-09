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09 октября 2018, 06:11

Культура

Сыгравшего Халка актера уволили из-за спойлера

Фото: AP/Marco Ugarte

Голливудский актер Марк Руффало потерял роль в сериале "Мстители" после того, как на шоу комика Джимми Фэллона проговорился и озвучил название четвертой части франшизы.

Поддавшись на уговоры ведущего популярного американского ток-шоу "Сегодня вечером" Руффало случайно выдал коммерческую тайну. Новый фильм будет называться "Последний мститель", передает "Комсомольская правда".

Позже актер осознал свою ошибку и в Twitter попросил Фэллона вырезать момент из программы. Голос Руффало заглушили с помощью специального шума, однако зрители расслышали название серии.

После этого режиссеры фильма Энтони и Джо Руссо под обращением актера к ведущему в социальной сети написали, что он уволен.


Актеры фильма "Стражи Галактики" ранее выступили в поддержку режиссера Джеймса Ганна, уволенного из-за серии "оскорбительных" сообщений в Twitter.

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