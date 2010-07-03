13 театров примут участие в фестивале спектаклей для детей "Гаврош. Голландский сезон"

Фото: предоставлено организаторами

С 20 по 29 сентября в Москве пройдет ХIII Международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош. Голландский сезон". Это палитра лучших голландских постановок для детской и семейной аудитории. Это премьеры и получившие признание зрителей и профессионалов – из Амстердама, Гааги, Утрехта, Гронингена, Лейдена, Хертогенбоса. Московский зритель увидит музыкальные и музыкально-драматические спектакли, клоунаду, кукольные, пластические, комедийные представления и уличный театр иллюзий.

Праздник по имени "Гаврош" по традиции продлится 10 дней и на этот раз поставит рекорд в истории фестиваля: 13 театров, 13 названий спектаклей, более 60 показов. В программе – представления для зрителей от двух лет. Свою премьеру для "Гавроша" готовит и организатор – "Театриум на Серпуховке".



Фото: предоставлено организаторами/KAMERICH & BUDWILOWITZ -EYES

Спектакли пройдут на ведущих площадках Москвы – на основной и новой сценах "Театриума на Серпуховке", "Под крышей" Театра им. Моссовета, на Другой сцене Московского театра "Современник", в Театре "У Никитских ворот", в театре "Мост" и театре "Модерн".

Фестиваль организован популярным московским театром "Театриумом на Серпуховке" при поддержке и участии Департамента культуры города Москвы, Посольства Королевства Нидерландов, Фонда исполнительских искусств Нидерландов, Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РФ.

Детали и программа доступны по ссылке.