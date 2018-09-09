Совместный клип Киркорова и Баскова за сутки набрал миллион просмотров

Совместный клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова за сутки набрал миллион просмотров. Ролик сняли на песню "Ибица". В создании также приняли участие Валерий Леонтьев, Андрей Малахов, Гарик Харламов и Сергей Шнуров.
Сюжет клипа построен на борьбе двух артистов за звание короля шоу-бизнеса, сообщает "Вечерняя Москва". Ролик сняли в юмористическом стиле. Все начинается с мелких пакостей. Однако вскоре взаимная неприязнь перерастает в настоящую драку. Артисты жгут друг друга живьем и обливают кипятком. Доходит до того, что один из них откусывает другому нос. Между пытками они употребляют нецензурную брань.
Предыдущий клип Киркорова пользователи Сети не оценили. Ролик на песню "Цвет настроения синий" посчитали неприличным. Один из жителей Тюмени даже обратился к президенту РФ с просьбой лишить певца звания народного артиста.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: