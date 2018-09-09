Совместный клип Киркорова и Баскова за сутки набрал миллион просмотров

Совместный клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова за сутки набрал миллион просмотров. Ролик сняли на песню "Ибица". В создании также приняли участие Валерий Леонтьев, Андрей Малахов, Гарик Харламов и Сергей Шнуров.

Сюжет клипа построен на борьбе двух артистов за звание короля шоу-бизнеса, сообщает "Вечерняя Москва". Ролик сняли в юмористическом стиле. Все начинается с мелких пакостей. Однако вскоре взаимная неприязнь перерастает в настоящую драку. Артисты жгут друг друга живьем и обливают кипятком. Доходит до того, что один из них откусывает другому нос. Между пытками они употребляют нецензурную брань.

Предыдущий клип Киркорова пользователи Сети не оценили. Ролик на песню "Цвет настроения синий" посчитали неприличным. Один из жителей Тюмени даже обратился к президенту РФ с просьбой лишить певца звания народного артиста.