Светлана Алексиевич отменила выступление в Одессе

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Белорусская писательница Светлана Алексиевич сообщила, что ей пришлось отменить отменила выступление в Одессе из-за ошибочного внесения ее имени в базу данных сайта "Миротворец".

Писательница разместила на YouTube видеообращение, в котором сообщила, что лекция отменяется из-за угроз, которые поступают в адрес организаторов мероприятия и ее лично. Алексиевич сообщила, что ее обвинили в "надуманных обидах, нанесенных украинцам".

Лекция "Диалоги со Светланой Алексиевич: Я пишу книгу о любви" должна была состояться в Одессе среду, 8 августа.

Сайт "Миротворец" публикует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

В конце марта в базу "Миротворца" внесли главу Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову из-за организации выборов президента РФ в Крыму.

Также весной в базу данных украинского сайта "Миротворец" внесли 19 судей Конституционного суда РФ, включая его председателя Валерия Зорькина.