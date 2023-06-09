Москва онлайн покажет выступление ансамбля ФСБ в День России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

12 июня Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации даст концерт в рамках программы "Военные оркестры в парках". Мероприятие пройдет на главной сцене Перовского парка.

Центральный пограничный ансамбль ФСБ России является одним из ведущих музыкальных коллективов страны. В репертуар ансамбля входят лучшие произведения русской и зарубежной классической музыки и хореографии.

Смотрите прямую трансляцию концерта 12 июня в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.