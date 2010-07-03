Опубликован рейтинг регионов России по посещаемости музеев

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Росстат назвал число посетителей музеев в разных регионах России, сообщает RT. По данным за 2017 год, лидером стал Санкт-Петербург. В культурной столице на тысячу человек населения пришлось 4,9 тысячи посетителей музеев.

Второе место занял Севастополь – на тысячу человек его музеи посещают 3,8 тысячи человек. Далее следуют Новгородская (1,9 тысячи), Псковская (1,8 тысячи) и Ярославская области (1,8 тысячи). Москва заняла шестое месте рейтинга – 1,6 тысячи посетителей на тысячу человек населения.

Самыми непосещаемыми оказались музеи Карачаево-Черкесии. На тысячу человек в культурные места ходят 58 человек. Также нечасто ходят в музеи Северной Осетии (95), Калмыкии (159), Тывы (169) и Дагестана (175).

В целом по России уровень посещаемости музеев составляет 800 человек на тысячу населения. Причем с 2005 года этот показатель вырос в 1,5 раза.

Москва вошла в пятерку самых востребованных у иностранцев городов России. В топ-5 также попали Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.