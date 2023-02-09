Москва 24 покажет пресс-конференцию, приуроченную к 30-летию Московского театра Луны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

10 февраля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, приуроченная к 30-летию Московского театра Луны на Малой Ордынке.

О юбилейных мероприятиях будут рассказывать:



народный артист России, президент театра Сергей Проханов;

народный артист России, художественный руководитель театра Евгений Герасимов;

ведущая актриса театра Янина Студилина.

Смотрите прямую трансляцию 10 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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