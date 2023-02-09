14:26События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, приуроченную к 30-летию Московского театра Луны
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
10 февраля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, приуроченная к 30-летию Московского театра Луны на Малой Ордынке.
О юбилейных мероприятиях будут рассказывать:
- народный артист России, президент театра Сергей Проханов;
- народный артист России, художественный руководитель театра Евгений Герасимов;
- ведущая актриса театра Янина Студилина.
Смотрите прямую трансляцию 10 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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