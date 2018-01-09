Государственный исторический музей будет работать бесплатно 9 февраля

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Посетить Государственный исторический музей (ГИМ) 9 февраля можно будет бесплатно. Акция приурочена к 146-летию музея, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Свободный вход сделают не только на основную экспозицию, но и на выставки "Памятник Минину и Пожарскому в Москве. К 200-летию главного скульптурного монумента России" и экспозицию "Кубанские казаки. Страницы истории Кубанского казачьего войска XVIII-XXI века".
Для посетителей также организуют различные мастер-классы, экскурсии, интерактивные занятия, концерт и квесты. Праздничная программа продлится до 11 февраля.
В минувшие новогодние праздники ГИМ посетили более 45 тысяч человек. Посетители смогли увидеть драгоценности Алмазного фонда и Золотой кладовой, а также выставку "Сокровища Пражского Града".
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