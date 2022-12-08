Москва онлайн покажет пресс-конференцию Николая Цискаридзе, посвященную балету "Щелкунчик"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

9 декабря в ТАСС состоится пресс-конференция народного артиста России и ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе, посвященная премьерному показу балета "Щелкунчик" в исполнении воспитанников академии.

Николай Цискаридзе​ расскажет о работе над постановкой, которая будет показана зрителям в Государственном Кремлевском дворце 20 и 21 декабря.

Смотрите прямую трансляцию 9 декабря в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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