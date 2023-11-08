Умер актер Анатолий Яббаров, известный по "Джентльменам удачи"

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.

Актер скончался 6 ноября, о причине его смерти не сообщается.

Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку, его кинодебютом стала драма "Жили-были старик со старухой". Наибольшую известность актеру принесли роли в фильмах "Бег", "Джентльмены удачи", "Два капитана", "Побег из тюрьмы".

В Государственном театре киноактера Яббаров работал с 1996 года. В 2011 году он отметился в сериалах "Фурцева" и "Заложники любви".