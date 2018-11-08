Более 240 тысяч человек приняли участие в акции "Ночь искусств"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 240 тысяч человек приняли участие в мероприятиях в рамках акции "Ночь искусств", которая прошла в Москве 4 ноября, сообщает Агентство "Москва".

Всего организовали более 800 мероприятий. Только площадки Третьяковской галереи в рамках акции посетили 8 тысяч 155 человек. В Пушкинском музее участие в акции приняли две тысячи человек.

VI Всероссийская культурно-образовательная акция "Ночь искусств" прошла 4 ноября. В ней приняли участие многие учреждения культуры – от районных домов культуры и библиотек до крупных музеев, театров и концертных площадок.

Всего запланировали более 3,5 тысячи мероприятий в 85 регионах России. Это в полтора раза больше, чем годом ранее.

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