Москва онлайн покажет встречу с Николаем Цискаридзе на фестивале "Уроки режиссуры"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

10 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть встречу с артистом балета, народным артистом РФ и руководителем Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге Николаем Цискаридзе. Речь пойдет о пластике в музыкальном и драматическом театрах.

Мероприятие состоится в рамках V фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры", который продлится до 13 декабря. Фестиваль включает в себя конкурсную и образовательную программы. Лекции и мастер-классы в этом году проведут Леонид Ярмольник, Евгений Гришковец, Валерий Фокин и другие известные деятели культуры.

Встречи можно посетить лично по предварительной регистрации на официальном сайте.

Смотрите прямую трансляцию 10 октября в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.