В Москве наградят победителей конкурса "МедиаБренд"

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Во вторник, 8 сентября, в Москве состоится церемония награждения восьмого конкурса работ в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа "МедиаБренд".

На конкурс было подано 550 работ, в финал вышла 261 работа в 44 номинациях. Всего участие приняли более 50 медиакомпаний. Объединенная редакция московских электронных СМИ "Москва Медиа" была представлена в 16 номинациях.

В шорт-лист конкурса вошли 9 проектов телеканала Москва 24 в 7 номинациях, в том числе "Лучшее оформление телевизионного канала" и "Лучший дизайн регионального ТВ", "Лучшее оформление программы" и "Лучший студийный дизайн".