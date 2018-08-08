Борис Мездрич возглавил московскую "Практику"

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Должности художественного руководителя и директора театра "Практика" разделил столичный департамент культуры. Худруком назначили Дмитрия Брусникина, а директором – бывшего руководителя Новосибирского оперного театра Бориса Мездрича, сообщает пресс-служба театра в среду.
Брусникина перевели на художественное руководство с должности директора, отмечается в сообщении. Мездрич стал директором с 7 августа, сообщает ТАСС.
Кадровые перестановки были запланированы заранее, еще 3 мая, когда Брусникин был назначен на пост и. о. директора театра. Он – заслуженный артист РФ, окончил школу-студию МХТ, работал в труппе Художественного театра имени Чехова.
Мездрич – заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии имени Станиславского "За выдающийся вклад в развитие театрального дела в России". Руководил оперным театром в Новосибирске в 2001–2008 и 2011–2015 годы.
Московский театр "Практика" – экспериментальная сцена. Его создали в 2005 году по инициативе режиссера Эдуарда Боякова. Учредителем является департамент культуры Москвы.
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