Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сергей Шнуров стал ведущим шоу "Форт Боярд" от телеканала СТС, съемки которого стартовали во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

"Со своей стороны постараюсь не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жестким. Для меня эта игра – вызов. Не люблю соревнования, возможно, потому что перезанимался спортом в детстве", – цитирует слова Шнурова пресс-служба.

Шнуров также отметил, что в новом шоу он хочет, чтобы его участники активно принимали участие в заданиях, а также боролись со своими страхами. Что касается собственных страхов, то музыкант признался, что так и не сумел их до сих пор побороть, и рассказал о страхе высоты.

В новой версии телеигры встретятся известные актеры, ведущие и популярные блогеры. Среди них – Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Алена Шишкова, Мария Ивакова, Егор Дружинин, Эвелина Бледанс, Сергей Светлаков, Александр Незлобин и многие другие известные личности.

"Форт Боярд" – популярное французское шоу, действие которого происходит в форте Байяр в Бискайском заливе во Франции. На большие экраны захватывающее шоу вышло в 1990 году, в России зрители его увидели только спустя восемь лет – в 1998 году. Игра имеет несколько частей, в ходе которых участники ищут ключи и разгадывают загадки, чтобы получить заветное сокровище.

