В российских кинотеатрах с 15 апреля вновь покажут трилогию "Властелин колец"

Фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца"; режиссер – Питер Джексон; производство – New Line Cinema, WingNut Films
С 15 апреля в повторный российский прокат вернется трилогия "Властелин колец" Питера Джексона. Как сообщили в пресс-службе компании-прокатчика "Warner Bros. Россия", части будут выходить с недельным интервалом.
"Зрителям предлагается вновь пережить эпическое приключение и насладиться великолепными пейзажами с уникальным эффектом погружения", – говорится в сообщении.
Роли в трилогии исполнили Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Лив Тайлер, Вигго Мортенсен, Орландо Блум. Показ первой части "Властелин колец: Братство кольца" состоится 15 апреля, "Властелин колец: Две крепости" – 22 апреля, "Властелин колец: Возвращение короля" – 29 апреля.
Ранее на портале TheOneRing.net появился официальный синопсис сериала Amazon, который основан на книгах Джона Толкина "Властелин колец". События будут происходить за несколько тысячелетий до историй, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец".
В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала "Властелин колец"
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