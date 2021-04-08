В российских кинотеатрах с 15 апреля вновь покажут трилогию "Властелин колец"

Фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца"; режиссер – Питер Джексон; производство – New Line Cinema, WingNut Films

С 15 апреля в повторный российский прокат вернется трилогия "Властелин колец" Питера Джексона. Как сообщили в пресс-службе компании-прокатчика "Warner Bros. Россия", части будут выходить с недельным интервалом.

"Зрителям предлагается вновь пережить эпическое приключение и насладиться великолепными пейзажами с уникальным эффектом погружения", – говорится в сообщении.

Роли в трилогии исполнили Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Лив Тайлер, Вигго Мортенсен, Орландо Блум. Показ первой части "Властелин колец: Братство кольца" состоится 15 апреля, "Властелин колец: Две крепости" – 22 апреля, "Властелин колец: Возвращение короля" – 29 апреля.

Ранее на портале TheOneRing.net появился официальный синопсис сериала Amazon, который основан на книгах Джона Толкина "Властелин колец". События будут происходить за несколько тысячелетий до историй, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец".