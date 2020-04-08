"Место силы": телеканал "Моя планета" объявил конкурс для фотографов и путешественников

Фото: телеканал "Моя планета"

8 апреля стартует ежегодный конкурс для путешественников и фотографов "Моя планета. Место силы". Лучшие снимки станут частью фотовыставки, которую увидит вся страна.

Телеканал "Моя планета" запускает фотоконкурс для профессиональных фотографов, любителей и путешественников. Тема конкурса 2020 года – место силы. Это точки на карте России, где закаляется дух, где рождается вдохновение, а космос становится ближе – они наполняют нас энергией и пробуждают веру в себя.

"Для нас ежегодный фотоконкурс – очень важная часть общения со зрителями канала! Они становятся не только нашими единомышленниками, но и партнерами в общем деле изучения окружающего мира! Надеюсь, что участников в этом году будет еще больше! – отметил главный редактор телеканала "Моя планета" Николай Табашников. – Уверен, что сейчас, в непростые времена эпидемии, мы все остро нуждаемся в источнике новых сил, способных вернуть веру в себя, веру в победу добра над злом. Это для нашей аудитории может стать дополнительным жизненным стимулом. Приглашаю всех принять участие в нашем фотоконкурсе! Желаю всем бодрости духа, куража, вдохновения и скорейшего возвращения жизни в привычное русло!"

Правила участия в конкурсе

Всем путешественникам и фотографам для участия необходимо прислать снимки тех мест, что вдохновляют их на открытия и новые свершения – точки стихийные, природные, сакральные, связанные с историей, значимые для современных людей места, на которых фиксируется сильная энергетика. Это могут быть стихии – воздух, вода, земля, огонь, фото из растительного или животного мира.

На конкурс принимаются не более пяти фотографий от одного участника. В сопроводительном письме подробно расскажите о себе, своих интересах, а главное, о своих снимках. Фото должны быть горизонтальными и полноцветными в максимальном качестве.

Работы принимаются до 20 мая на электронную почту konkurs@moya-planeta.ru. Участников просят внимательно ознакомиться с техническими требованиями:

Размер фото при печати: 1500х1000 миллиметров

Размер фотографии: 1225х939 миллиметров

Файл должен быть оригинального размера с разрешением 300 точек на дюйм.

К каждому фото необходима информация:

– автор: имя, фамилия;

– город: где была сделана фотография;

– марка фотоаппарата или устройства, на которое было сделано фото;

– название фото: должно быть ярким, запоминающимся;

– описание: расскажите, что происходит в кадре, чем этот момент удивителен и важен для вас.

Расскажите историю так, как рассказали бы друзьям, простыми словами и с деталями. Упомяните, где происходит действие, если этого нет в названии. Объем описания – 500 знаков с пробелами.

Обязательна ссылка на скачивание фото оригинального размера.

Организаторы просят всех ответственно отнестись к текущей ситуации с коронавирусом и соблюдать условия самоизоляции.