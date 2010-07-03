СМИ сообщили о разводе дочери Винокура

Фото: ТАСС/ Прокофьев Вячеслав

Дочь народного артиста РСФСР Владимира Винокура Анастасия и ее супруг музыкальный продюсер Григорий Матвеевичев разводятся, сообщает Агентство "Москва". Исковое заявление 8 апреля зарегистрировали в Пресненском суде.

В течение пяти дней со дня поступления иска судья решит принимать его или нет. Сказано ли в иске о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, не уточняется.

Сама солистка балетной труппы Большого театра России Анастасия Винокур опровергла сообщения о расторжении брака. По ее словам, разводиться они с мужем не собираются.

"Это, вероятно, какая-то ошибка или совпадение", – заявила она. От комментариев Винокур отказалась.

Григорий Матвеевичев и Анастасия Винокур поженились летом 2013 года. В 2015 году у пары родился сын Федор.