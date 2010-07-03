В группе "Альянс" прокомментировали блокировку клипа "На заре"

Причины блокировки на хостинге YouTube клипа группы "Альянс" на их главный хит "На заре" пока не установлены.

"Мы еще не выяснили, по какому такому недоразумению это произошло. У нас есть команда, которая занимается этим вопросом и сегодня постарается это выяснить. Эта история точно никак не влияет на планы группы", – цитирует Агентство "Москва" солиста коллектива Игоря Журавлева.

Артист указал, что в ближайшие недели группа планирует выпустить альбом под названием "Хочу летать". Одновременно началась запись нового студийного альбома, работу планируют завершить к осени.

Клип появился в Сети 5 апреля, за несколько дней его посмотрели примерно 500 тысяч раз. Видео загрузил клавишник коллектива и автор композиции Олег Парастаев. В воскресенье, 7 апреля, видео заблокировали с формулировкой "за спам, обман и мошенничество".

Группа "Альянс" была основана в 1981 году. Песня "На заре" вышла в 1987 году, в этом же году был снят видеоклип. В тот момент он был признан музыкантами неудачным и отправлен на полку.