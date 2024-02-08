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08 февраля, 17:16

События

Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную культурному взаимодействию РФ и Китая


9 февраля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по теме "Новый этап культурного взаимодействия: празднование китайского Нового года в Москве".

Перед журналистами выступят:

  • заместитель генерального директора Государственного музея Востока по развитию Владимир Аветисян;
  • научный сотрудник отдела искусства народов Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Океании Государственного музея Востока Ольга Чернова;
  • историк, сотрудник Государственного музея Востока Анна Голда.


Смотрите прямую трансляцию 9 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурапресс-конференция
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