08 февраля, 17:16События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную культурному взаимодействию РФ и Китая
9 февраля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по теме "Новый этап культурного взаимодействия: празднование китайского Нового года в Москве".
Перед журналистами выступят:
- заместитель генерального директора Государственного музея Востока по развитию Владимир Аветисян;
- научный сотрудник отдела искусства народов Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Океании Государственного музея Востока Ольга Чернова;
- историк, сотрудник Государственного музея Востока Анна Голда.
Смотрите прямую трансляцию 9 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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