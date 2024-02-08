Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную культурному взаимодействию РФ и Китая



9 февраля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по теме "Новый этап культурного взаимодействия: празднование китайского Нового года в Москве".

Перед журналистами выступят:



заместитель генерального директора Государственного музея Востока по развитию Владимир Аветисян;

научный сотрудник отдела искусства народов Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Океании Государственного музея Востока Ольга Чернова;

историк, сотрудник Государственного музея Востока Анна Голда.



Смотрите прямую трансляцию 9 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.