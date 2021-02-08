Режиссер Петр Тодоровский станет гостем программы "The City. Говорим"

Фото: предоставлено П. Тодоровским

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет режиссер Петр Тодоровский. Эфир пройдет в ночь на вторник, 8 февраля.

Творческие династии в отечественном кинематографе не редкость – Ефремовы, Бондарчуки, Михалковы, Табаковы, Боярские. Теперь дело знаменитого деда и известного отца решил продолжить Петр Тодоровский – младший.



Режиссер-дебютант Петр Тодоровский – младший снял сериал "Полет" с Павлом Табаковым, Никитой Ефремовым и Оксаной Акиньшиной. Как ему работалось со звездами? Почему он так долго шел к своему дебюту? И как государство сегодня поддерживает киноиндустрию?

В эфире "The City. Говорим" Петр ответит на вопросы ведущего программы Александра Богуславского.



Смотрите эфир в 00:10 на телеканале Москва 24.