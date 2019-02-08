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13:24

Редкое издание Бродского с автографом выставят на торги

культура

13:24

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Фото: ТАСС/AP Photo/Charles Tasnadi

"Литфонд" выставил на торги редчайшую книгу Иосифа Бродского "Стихи о зимней кампании 1980" с автографами автора и переводчика Алана Майерса. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома.

В "Литфонде" отметили, что тираж книги составил всего 250 экземпляров. Бродский пронумеровал все копии, однако не на каждой оставил автограф. Большинство книг подписал только переводчик.

На торги выставлен экземпляр №78. Его стоимость, по оценкам экспертов, составляет 38-40 тысяч рублей.

Также среди лотов есть автографы Владимира Маяковского, Федора Сологуба, Василия Шукшина, Владимира Высоцкого и Льва Троцкого. Торги пройдут в субботу, 9 февраля.

В конце января с молотка продали прижизненный портрет поэтессы Анны Ахматовой. Художник Александр Тышлер выполнил портретную зарисовку графитным карандашом на бумаге в 1943 году. Стоимость лота составила 65 тысяч рублей.

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