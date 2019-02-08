Редкое издание Бродского с автографом выставят на торги

"Литфонд" выставил на торги редчайшую книгу Иосифа Бродского "Стихи о зимней кампании 1980" с автографами автора и переводчика Алана Майерса. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома.
В "Литфонде" отметили, что тираж книги составил всего 250 экземпляров. Бродский пронумеровал все копии, однако не на каждой оставил автограф. Большинство книг подписал только переводчик.
На торги выставлен экземпляр №78. Его стоимость, по оценкам экспертов, составляет 38-40 тысяч рублей.
Также среди лотов есть автографы Владимира Маяковского, Федора Сологуба, Василия Шукшина, Владимира Высоцкого и Льва Троцкого. Торги пройдут в субботу, 9 февраля.
В конце января с молотка продали прижизненный портрет поэтессы Анны Ахматовой. Художник Александр Тышлер выполнил портретную зарисовку графитным карандашом на бумаге в 1943 году. Стоимость лота составила 65 тысяч рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.