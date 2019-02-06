"Лирика" Маяковского с автографом уйдет с молотка в Москве

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Книгу "Лирика" 1923 года поэта Владимира Маяковского с дарственной надписью актеру Игорю Ильинскому представят на аукционе в "Литфонде". Лот оценивается в 1 миллион 300 тысяч рублей.

Данные книги – Маяковский, В.В. [автограф к И.Ильинскому]. Лирика. М.: Издательство "Круг", 1923 г. Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома.

За почти 100 лет сборник немного повредился. У него выпадают страницы 51-62, утрачена задняя часть обложки, фрагменты на корешке, однако сохранилась передняя издательская обложка работы Лавинского. Блок чистый, на титульном листе дарственная надпись чернилами: "Игорю Ильинскому с тов. приветом! Вл. Маяков 5/VI 29".

В 1929 году театральный режиссер Всеволод Мейерхольд ставил в своем театре пьесу "Клоп", а ассистировал ему в постановке ее автор – Владимир Маяковский. Ильинский, будучи тогда еще молодым начинающим актером, исполнил в спектакле главную роль. Об этой совместной работе оставил он воспоминания в своей автобиографической книге "Сам о себе".

В феврале также выставят на торги в "Литфонде" первое издание романа "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова 1840 года. Лот предварительно оценили в 3,3−3,5 миллиона рублей. Эксперты аукционного дома отметили, что этот лот − большая редкость. Двухтомный экземпляр был напечатан в типографии Ильи Глазунова в Санкт-Петербурге.